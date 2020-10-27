Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM В Свердловской области ещё пятеро больных скончались от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Теперь в субъекте РФ подтверждено 748 случаев смерти от COVID-19. Всего в России умерли 26 589 больных инфекцией с начала пандемии.

Для сравнения, 26 октября 2020 года власти заявляли о четырёх случаях смерти от COVID-19 в Свердловской области, 25 октября — о трёх.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксировано 35 069 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии COVID-19.

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