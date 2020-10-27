Иркутск, , 11:22 — REGNUM В связи с напряжённой обстановкой по коронавирусу на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии при правительстве Иркутской области принято решение о запрете проведения детских оздоровительных смен. Как сообщает сегодня, 27 октября, оперативный штаб региона, речь идёт не только об осенних, но и зимних каникулах.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 26 октября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 23 398 человек, причём 215 из них добавились только за сутки. Госпитализирован 3601 пациент (+213 за последние сутки).

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