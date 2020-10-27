Токио, , 11:21 — REGNUM Юбилейное дополнение Original Aircraft Series для игры Ace Combat 7 выйдет 28 октября 2020 года. Об этом 26 октября сообщалось на официальном YouTube-канале проекта.

Выход дополнения приурочен к 25-летнему юбилею франшизы Ace Combat. С его помощью геймеры получат доступ к трём новым истребителям и различным обликам для уже вышедшей техники.

Напомним, Ace Combat 7 — это авиасимулятор, разработанный студией Bandai Namco. Его релиз состоялся в 2019 году.

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