Москва, , 11:23 — REGNUM Заявление директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что у 85% привившихся российской вакциной от коронавируса «Спутник V» не наблюдалось каких-либо побочных эффектов, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 27 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Они так говорят, что 15% добровольцев, которые не перенесли — это мало. Если привить все 140 миллионов жителей России, то у 21 миллиона человек будут осложнения. Это очень много!», — считает Квартирмейстер.

Многие комментаторы отметили, что, несмотря на подавляющее большинство добровольцев, не получивших побочные эффекты, тем не менее, 15% всё-таки их получили. По их мнению, это всё равно является большим процентом.

«15% побочных явлений на ранних стадиях испытаний у здоровых людей при особом медицинском контроле за ними — это слишком много. Главное — испытания должны провести на людях разных категорий по возрасту, здоровью и т.д., испытуемых должно быть на порядок больше, как и время наблюдений за ними должно быть в разы длительнее. Только тогда и станет ясно полезна и безопасна ли эта вакцина для людей», — написал пользователь Сергей РС.

Других пользователей более всего заинтересовала эффективность данной вакцины. По их мнению, данный аспект наиболее важен в условиях роста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

«Гинзбург не рассказал самое главное: эффективность вакцины! Есть ли данные по эффективности? Есть ли хоть 100−200 заразившихся, но перенесших инфекцию в легчайшей форме, с подкрепленными анализами крови, иммунограммой, МСКТ легких! Ведь понятно, что вакцина не может полностью защитить от заражения, но она должна предотвратить осложнения!», — пишет пользователь под псевдонимом «Полиграф Шариков».

Отдельные комментаторы задумались: а может ли вакцина принести жителям России больше проблем, чем сам коронавирус, от которого она должна спасать? По их мнению, 15% людей с побочными эффектами может стать огромной цифрой в рамках вакцинации всего населения России.

«То есть, я правильно считаю: тяжелые последствия от «вируса» у целых 4% населения, а от вакцины всего только у 15%? Я ничего не перепутала?», — задаётся вопросом Марина К.

Напомним, 26 октября директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у подавляющего большинства привившихся российской вакциной от коронавируса «Спутник V» не наблюдалось каких-либо побочных эффектов. Лишь у 15% вакцинированных наблюдается ряд симптомов, отметил он.