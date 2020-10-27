Краснодар, , 11:19 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 120 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 октября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее в регионе был выявлен 131 новый носитель инфекции.

«В Краснодаре заболели 46 человек, в Тихорецком районе — 11, в Анапе — 10, в Туапсинском районе — семь, в Сочи и Северском районе — по шесть. По четыре случая выявлено в Новороссийске и Ейском районе», — сообщили в оперативном штабе.

Всего в регионе с середины марта заражение коронавирусом было подтверждено у 16 854 человек, выздоровели 11 455 человек. Скончались 395 жителей региона с подтверждённым COVID-19. На 27 октября в регионе в тяжёлом состоянии находятся 28 пациентов: 25 подключены к аппаратам ИВЛ, трое находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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