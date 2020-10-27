Магас, , 11:19 — REGNUM Ингушетия намерена участвовать во всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени». На мероприятие, которое пройдет в Сочи в октябре — ноябре текущего года, регион представит три проекта. Накануне в Магасе состоялось совещание по вопросу подготовки в форуму под председательством первого вице-премьера Ингушетии Олега Фурсова.

Были одобрены три предложения, в том числе проекты «Всероссийское общественное движение «Волонтеры экологи», «Занятая молодежь — залог успеха» и «Альпийские горки», сообщили 27 октября в пресс-службе правительства республики. Инициаторам проекта будет оказана поддержка, решили участники встречи в правительстве.

Напомним, форум «Сильные идеи для нового времени» организован под эгидой автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Он призван отобрать 100 лучших идей, которые послужат для придания нового импульса развитию экономики, технологии, образования и других сфер.