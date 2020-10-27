Мурманск, , 11:18 — REGNUM Число зараженных коронавирусом в Мурманской области за сутки увеличилось на 189. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Большая часть новых случаев выявлена в областном центре — 83. На втором месте по суточному приросту заболевших — Оленегорск, там коронавирус подтвердили у 24 человек. Продолжает расти число зараженных в Североморске, Мончегорске, Апатитах, Кировске, Ковдорском и ряде других районов.

На лечении с COVID-19 находятся 3410 человек.