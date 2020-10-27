Уфа, , 11:20 — REGNUM 85 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 10 415 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 9426 человек, в том числе 52 человека в минувшие 24 часа.

В больницах на лечении продолжают лечиться 197 пациента, а 742 человек лечатся на дому.

Согласно данным министерства здравоохранения региона на 26 октября, за сутки в Башкирии было выявлено 83 случая заражения коронавирусом. Кроме этого, было выявлено 192 случая внебольничной пневмонии, а 153 пациентов выздоровели.

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