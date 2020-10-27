Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Больница Петра Великого Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова в Санкт-Петербурге возобновила прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 27 октября сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. Эта больница уже лечила COVID-19 во время первой волны пандемии.

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В настоящий момент в федеральном стационаре развернуты 178 коек для оказания помощи петербуржцам с COVID-19.

«Привлечение мощностей федеральных стационаров создаст необходимый резерв и даст возможность не сокращать объемы плановой и специализированной медицинской помощи в Петербурге», — подчеркнул Эргашев, курирующий городское здравоохранение.

С 1 ноября прием пациентов с коронавирусом также возобновит Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова. Там будет подготовлено 250 специализированных коек.

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На данный момент в Петербурге пациентов с COVID-19 принимают 17 стационаров, развернуто 6713 коек, из которых свободно 1003 койки (15%). За 26 октября в городе на Неве был выявлен 721 случай заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 355 человек, выздоровели 390 человек. За сутки проведено 33 424 теста.

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Как сообщалось, с 26 октября пациентов с коронавирусом принимает временный стационар в выставочном комплексе «Ленэкспо.

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