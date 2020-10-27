Ульяновск, , 11:15 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, составив соответственно 218 и 203. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 27 октября, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждён 19 981 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 203.

Выздоровели в регионе 15 668 человек, или 78,4% пациентов. Из них за сутки победили коронавирус 218 человек. В настоящее время продолжают лечение 4076 пациентов.

Новых летальных исходов нет. Всего в Ульяновской области умерли 246 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует перчаточно-масочный режим. Согласно режиму повышенной готовности, лица без средств индивидуальной защиты не будут допущены на объекты торговли и в транспорт — вплоть до отказа в обслуживании или прекращения движения транспортного средства и фиксации факта административного правонарушения.

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