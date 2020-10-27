Иркутск, , 11:13 — REGNUM В отличие от Алтайского края, где в настоящее время образовался тотальный дефицит антибиотиков, Приангарью удалось получить партию дефицитного препарата «Азитромицин». Как сообщает оперативный штаб, накануне вечером, 26 октября, он начал поступать в розничную сеть аптек Иркутской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Всего осуществлена поставка порядка восьми тысяч упаковок антибиотика, семь тысяч из них отгружены в аптеки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 26 октября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 23 398 человек, причём 215 из них добавились только за последние сутки.

Дефицит антибиотиков в Алтайском крае возник еще две недели назад.

Читайте также: Ещё девять жителей Приангарья стали жертвами COVID-19

Читайте ранее в этом сюжете: В алтайских аптеках закончились антибиотики