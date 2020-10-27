Саратов, , 11:28 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 27 октября коронавирус выявили у 19 731 человека, за сутки наличие инфекции подтвердили еще у 192 жителей региона. Минувшим днем заболели 187 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 12 985 человек, за сутки — 89 пациентов. Всего скончались 150 заболевших. Одного пациента врачам не удалось спасти за прошедшие 24 часа, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев — 129 из числа контактных, 63 — с неустановленным источником заражения. Больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 61 человек, 10 — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 592,2 тыс. исследований, за сутки — свыше 4 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, на улицах Саратова волонтеры продолжают бесплатную раздачу одноразовых медицинских масок. Ими уже обзавелись около 10 тыс. человек. Данное мероприятие организовано по поручению губернатора Валерия Радаева.

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