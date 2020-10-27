Ташкент, , 11:11 — REGNUM Массовые увольнения работников начались на крупнейших заводах Узбекистана по производству сахара: «Ангерн Шакар» и «Хорезм Шакар», сообщает агентство «УзА».

Отмечается, что на сегодняшний день на двух заводах уволены 130 человек, а до конца 2020 года планируется уволить почти всех сотрудников. Без работы могут остаться 2 тыс. человек.

Напомним, в июле 2020 года в Узбекистане закрылись два вышеуказанных завода по производству сахара. Отмечалось, что работа приостановлена из-за неконкурентной цены продукции. Зарубежные поставщики прекратили поставку сырья из-за плохого финансового состояния заводов.

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