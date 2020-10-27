Тверь, , 11:10 — REGNUM В Тверской области за прошедшие сутки подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 октября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 138 новых носителях.

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За минувшие сутки выздоровевшими после коронавируса признаны 77 жителей региона. Два пациента за минувшие сутки скончались.

С марта в Тверской области положительные тесты на коронавирус получили 8997 человек, выздоровели 5204 человека. На 27 октября 3489 человека изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Скончались 304 пациента с коронавирусом.