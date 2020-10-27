Брянск, , 16:30 — REGNUM 139 новых случаев заражения коронавируса подтверждено в Брянской области 27 октября, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1077 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области зарегистрировано 12 тыс. 192 случая заражения инфекцией. Выздоровели 9144 человек, из которых 21 выписан за минувшие сутки.

В целом лаборатории провели 221 тыс. 262 исследования на коронавирус.