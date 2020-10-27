Москва, , 11:07 — REGNUM Идеальный выходной день для большинства жителей России — это общение с семьёй и друзьями (26%) или прогулка на природе (24%), приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Читайте: Пляж или походы: какой отдых предпочитают жители России

Также идеальный выходной — это спорт и активный отдых (17%), выезд на шашлыки (14%), возможность выспаться (7%), домашние дела, посещение музея или экскурсия (6%), чтение книг или просмотр сериалов (5%).

А также: Более 80% жителей России не поехали отдыхать летом

Мужчины и женщины по-разному представляют себе идеальный выходной день. У мужчин он чаще ассоциируется со спортом, охотой, рыбалкой и поездкой на дачу, у женщин — с посещением музеев, экскурсий и ресторанов, приготовлением еды и шопингом.

Опрос проведен 16—21 октября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет в 360 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, 32% граждан РФ предпочитают активные виды туризма (катание на лыжах, походы и др.).

Развитие сюжета: Более трети жителей России предпочитают пляжный отдых