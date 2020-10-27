Чебоксары, , 11:08 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии коронавируса суточное число выздоровевших превысило число выявленных случаев заражения — соответственно 99 и 60. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 27 октября, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 9666 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 60.

Переболели COVID-19 в республике 8158 человек, или 84,4% пациентов. Из них за сутки победили коронавирус 99 человек, в настоящее время продолжают лечение 1373 пациента.

За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода. Всего умерли в Чувашии 135 пациентов с COVID-19.

Отметим, ранее минздрав Чувашии со ссылкой на врача-анестезиолога-реаниматолога Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн Надежду Патшину отмечал, что в связи с сезонным увеличением числа инфицированных в отделение «стало поступать всё большее количество пациентов молодого возраста». И «в особой группе риска продолжают оставаться люди с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями, онкологией», так как течение заболевания у них проходит намного сложнее».