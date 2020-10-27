Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM В сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге было реализовано 13 352 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 6% больше показателя продаж в сентябре 2019 года, сообщили ИА REGNUM 27 октября в профильном аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб».

4 Автомобильный поток на Литейном проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

"Продажи автомобилей в городе растут уже три месяца подряд», — констатировали аналитики. Однако общую безрадостную картину «коронавирусного» года это не меняет.

В целом за январь-сентябре 2020 года в Северной столице продано 95 129 новых автомобилей, что на 15% меньше, чем за девять месяцев 2019 года.

Единственный бренд в первой десятке лидеров, который достиг роста продаж, — Skoda. За девять месяцев продажи это марки, контролируемой концерном Volkswagen, в Петербурге увеличились на 4%.

А по общему объему продаж лидирует на петербургском авторынке по-прежнему корейский бренд KIA. За ним идет «братский» Hyundai. На третьем месте находится отечественная LADA. Также в пятерке лидеров — VW и Renault.

Как отмечает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов, третий квартал 2020 года оказался весьма успешным для петербургских автомобильных дилеров: объемы продаж выросли на 7% к аналогичному периоду 2019 года.

«Такой успех стал возможен благодаря целому ряду факторов: окончанию ограничений на работу автосалонов, падению рубля относительно доллара и евро, ожиданию второй волны пандемии», — полагает аналитик.

Добавим, что доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам первых девяти месяцев текущего года составила 8,7% (в 2019 году за тот же срок — 8,8%).

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