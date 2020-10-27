Казань, , 11:30 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 27 октября заражены коронавирусом 8 235 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 45 пациентов. Накануне сообщалось также о 45 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 096 человек, за сутки — 155 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 107 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары госпитализировали 10 пациентов, 35 человек — лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 14 человек, двое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 28 инфицированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению главы Татарии Рустама Минниханова, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе напряженная, но остается под контролем. Нужно обеспечить стационары необходимым количеством койко-мест, при этом сохранив плановую работу. Лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты у медработников должны быть в достаточном количестве.

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