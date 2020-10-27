Махачкала, , 11:22 — REGNUM Более 15,7 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в Дагестане, по данным на 10:30 27 октября, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в республике инфекцию выявили у 86 человек, что на четыре больше, чем днем ранее.

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Отметим, что октябрьские показатели суточного прироста случаев заражения коронавирусом в Дагестане, в отличие от большинства субъектов РФ, не являются «рекордными». За вчерашний день только в 20 регионах страны было выявлено меньше носителей COVID-19.

Накануне в Дагестане выздоровели 93 пациента, у которых был выявлен коронавирус, а всего с начала пандемии в республике переболели более 14 тыс. человек. Умерли в регионе 765 носителей COVID-19, двое из них скончались вчера.

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