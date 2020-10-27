Москва, , 11:00 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 4312 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщили в столичном оперштабе.

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Это на 912 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 5224 случая заражения.

Всего в Москве за время пандемии выявили свыше 405 тыс. носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 16 550 случаев заражения коронавирусом.