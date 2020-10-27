Липецк, , 11:00 — REGNUM Восемь проектов, направленных на улучшение социально-экономического положения Липецкой области, включены в топ-100 проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Встречу с участниками регионального этапа всероссийского форума 26 октября провёл губернатор Игорь Артамонов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Всего из Липецкой области на форум было выдвинуто 69 идей. Из них восемь были отобраны в топ-100 — в него вошли лучшие идеи со всей страны.

На встрече с главой региона авторы ряда идей представили свои проекты: «Эволюция», «Разработка интерактивной инвестиционной карты свободных инвестиционных площадок», «Создание онлайн-площадки по ранней профориентации школьников 5−9 классов «ProМаршрут» и оказание поддержки в освоении профессиональных навыков», «Ярмарка студентов», «Формирование современных компетенций у обучающихся вузов через активное участие в Студенческом научном обществе (СНО), сформированном по принципам Кружкового движения НТИ или Студенческое общество научных экспериментаторов и творцов Национальной технологической инициативы (СОНЭТ НТИ)», проект социальной направленности по повышению компьютерной грамотности людей пожилого возраста «IT-ПИОНЕРЫ». Эти проекты уже получили поддержку региональных экспертов АСИ и органов власти Липецкой области.

Форум «Сильные идеи для бизнеса» АСИ состоится в Сочи на базе парка науки и искусств «Сириус» 11−12 ноября 2020 года. В течение двух дней на форуме будут представлены 100 лучших идей — из более чем 15 тыс., поступивших на форум. Лучшие проекты будут реализованы на практике и тиражированы в другие российские регионы