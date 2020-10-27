Сеул, , 11:02 — REGNUM 27 октября сотрудники южнокорейской логистической компании Lotte Global Logistics объявили бессрочную всеобщую забастовку. Об этом сообщает KBS со ссылкой на профсоюз работников компании.

По их словам, забастовку поддержали 98,8% участников собрания, в котором приняли участие 92,4% членов профсоюза. Таким образом, на работу не вышли около 250 сотрудников по всей Южной Кореи.

Известно, что операционная прибыль компании увеличилась на 30%, до 16 млрд вон (~$14,4 млн), однако комиссионные, выплачиваемые сотрудникам доставки, сократились. В связи с этим представителям компании приходится увеличивать нагрузку, чтобы сохранить уровень заработной платы на том же уровне.

Отмечается, что сотрудники Lotte Global Logistics требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.