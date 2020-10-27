Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка в США может обостриться в ближайшие месяцы в связи с неэффективностью медицинских средств против нового коронавируса, об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, сообщает 26 октября Yahoo Finance.

По словам миллиардера, который через благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил значительные средства на создание препаратов против нового патогена, вакцина от коронавируса может появиться уже в начале следующего года. Так, на сегодняшний день в разработке и на стадиях испытаний находятся шесть препаратов.

«Даже в случае его из этих шести две или три пройдут процедуру лицензирования, их эффективность в предотвращении заражения человека и переноса им инфекции может оказаться неидеальной», — подчеркнул он.

При этом Гейтс обратил внимание на то, что даже если через год в мире будет произведено достаточно вакцин, ожидать возвращения ситуации к норме не стоит: для предотвращения повторного необходима вакцинация 70% населения планеты. Тем не менее добиться такого показателя может оказаться трудным, поскольку многие люди, по словам миллиардера, начали выдвигать вредоносные теории заговора о потенциальных вакцинах.