Уфа, , 10:59 — REGNUM Мужчину подозревают в угрозе убийством своей супруге в Башкирии. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Белорецком районе полицейские получили информацию о бытовом конфликте между супругами, в ходе которого супруг якобы грозил жене убийством.

По предварительной информации, подозреваемый 32-летний мужчина употреблял дома алкоголь со своими приятелями. Со слов участников конфликта, в какой-то момент между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина стал избивать женщину и грозил убийством. Полицию вызвали дети, которые стали невольными свидетелями данной ссоры.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ.

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