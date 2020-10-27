Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Суды Санкт-Петербурга со среды, 28 октября, вводят новые правила работы из-за осложнившейся в последние дни эпидемиологической ситуации. Посещать судебные здания без средств индивидуальной защиты (СИЗ) — масок и перчаток — больше не разрешат, а слушателям открытых заседаний даже не дадут войти в здание. Об этих мерах 27 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Все помещения судов Петербурга продезинфицируют. Объединенная пресс-служба судов СПб.

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Так, с 28 октября и до особого распоряжения в Петербурге участники судопроизводства допускаются в здания, залы и кабинеты только в СИЗ. При этом допуск слушателей в здания судов, как и личный прием граждан с этого дня запрещен.

«Рассматриваются все категории дел, — уточнили в судебной пресс-службе. — Соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра в судах обязательно».

Подать документы в суд с этого дня также можно будет только в электронной форме.