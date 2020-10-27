Москва, , 10:53 — REGNUM Вызывающие фотографии загородного дома, где живет Навальный и его охрана из 11 человек во время прогулок — это разозлит любого обывателя, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«А немцев, которые считают каждый евроцент, и подавно. И самое главное обычный немецкий налогоплательщик не понимает ценность Навального для своей страны и почему ему делают такой пиар за немецкий бюджет.

Злоупотребление гостеприимством — самая дружелюбная форма намека, что Навальному пора возвращаться в Россию и там бороться с режимом. Но, он не собирается этого делать в ближайшее время. Зачем?

Деньги он свои там не тратит, софиты славы не выключаются, скоро на лекции за гонорары будут звать в различные антироссийские сообщества. Жизнь диссидента вполне устраивает Навального», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, в которых они недовольны поведением блогера Алексея Навального, который сейчас находится на территории Германии.

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