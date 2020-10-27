Москва, , 10:51 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала запретить развлекательные мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00 из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

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В России за сутки 26 октября выявлено 16 550 случаев заражения коронавирусом. Всего за все время в стране выявлено 1 547 774 случая заражения.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 26 589 человек. Выздоровели — 1 158 940.

Сутками ранее в России было выявлено 17 347 случаев заражения коронавирусом.

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