Москва, , 10:48 — REGNUM Местами массового скопления людей считаются пространства, где могут сразу находиться более 50 человек, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве уточнили постановление главы ведомства Анны Поповой о введении всеобщего масочного режима. Отмечается, что территория массового скопления людей — это территория общего пользования поселения или городского округа, специально отведенная территория за пределами города, места общего пользования в зданиях, где может скопиться более 50 человек.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал постановление о всеобщем масочном режиме. В документе уточнялось, что маски необходимо носить в такси, на парковках, в общественном транспорте, в лифтах. Будет также усилен режим дезинфекции в местах массового скопления людей.

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