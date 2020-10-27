Тамбов, 27 октября 2020, 10:46 — REGNUM В Тамбовской области за минувшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 октября. Сутками ранее сообщалось о 82 новых случаях заражения.
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В числе новых пациентов — четверо детей, все школьного возраста — от семи до 15 лет. Самому старшему из взрослых пациентов — 74 года.
На данный момент в больницах региона проходят лечение 730 человек, из них диагноз «пневмония» у 659 человек. Дома лечатся 562 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.
Всего в Тамбовской области на 27 октября положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 9483 человек, 8130 выздоровели, скончались 46 пациентов.