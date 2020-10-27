Москва, 27 октября 2020, 10:41 — REGNUM Федеральная налоговая служба России приостановила операции по счетам актёра Михаила Ефремова, сообщает 27 октября РЕН ТВ.
СМИ уточняет, что счета оказались заблокированы ещё 22 октября.
По предположению «Московского комсомольца», у Ефремова возникли проблемы с налоговой службой из-за неподанной декларации, поскольку артист вёл свою деятельность как индивидуальный предприниматель.
Как сообщало ИА REGNUM, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов готов возместить убытки компании «Стоун-XXI», чья машина попала в аварию.
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