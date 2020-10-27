Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM За последние сутки в Петербурге официально признали 47 летальных исходов, вызванных болезнью COVID-19. Об этом сообщили 27 октября в федеральном оперативном штабе.

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Это второй по количеству смертей суточный показатель за время второй волны пандемии. Наибольшее число смертей в Петербурге было заявлено 21 октября (49 случаев). За последние сутки на Петербург пришлось 14,6% от общего количества коронавирусных смертей в России (320 случаев).

Нарастающим итогом в Петербурге зафиксировано 3674 смерти, непосредственной причиной которых стали осложнения коронавирусной инфекции. В эту цифру не включены летальные случаи людей с коронавирусом, причиной которых официально было объявлено другое заболевание.

Летальность коронавирусной инфекции в Петербурге, с учетом новых данных, на 27 октября составляет 6,3%. Это наибольший показатель среди регионов РФ.

Добавим, что за весь период пандемии в России умерли от COVID-19 уже 26 589 человек.

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