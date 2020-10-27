Смоленск, , 10:37 — REGNUM Жители Смоленской области выдвинули 33 идеи для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив. Проекты, поданные жителями Смоленской области в рамках регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени», обсуждались в рамках стратегической сессии под председательством заместителя губернатора Смоленской области Алексея Стрельцова. Об этом сообщили в департаменте инвестиционного развития Смоленской области.

Самое большое число идей от смолян поступило в разделы «Современная экономика», «Новая молодежная повестка» и «Новые идеи для бизнеса». Ряд идей был представлен в рамках стратегической сессии. Так, в направлении «Новая молодежная повестка» были представлены проекты Марины Кузякиной по развитию студенческого научного центра «Механизм», работающего на территории региона с 2018 года, патентного бюро для молодежи, который был запущен в пилотном режиме весной 2020 года, и неформальный образовательный проект «Лестница», разработанный в Смоленском государственном университете. По итогам обсуждения было принято решение об оказании помощи авторам проектов участникам в решении юридических вопросов, в том числе в регистрации НКО, со стороны регионального центра «Мой бизнес». Также участники получат консультации по вопросам оформления патентов на разработки. Проекту Елизаветы Пеховой «Лестница» эксперты помогут с приглашением интересных спикеров и предоставят помещение для проведения мероприятий.

Также на конкурс в направлении «Новая социальная стратегия» был представлен проект мобильного приложения «Игра в Добро», которое сочетает функции волонтерского портала и RPG-игры. Автору проекта Роману Меленченко эксперты предложили доработать проект и обсудить варианты взаимодействия с региональным ресурсным центром по поддержке добровольчества. Ещё один представленный проект — «Маркетплейс и технологическая платформа услуг телемаркетинга КоллХелпер» Константина Жукова — получит помощь в проведении маркетингового исследования и распространении информации о возможностях платформы среди потенциальных заказчиков и исполнителей.

На стратегической сессии также были представлены проекты по направлению «Новое городское развитие»: Андрей Костылев предложил создать современный молодежный креативный центр «ЖИЗА», а Дмитрий Теплухин выдвинул проект «Российские пешеходные линии!». Последний получит конкультационную и методологическую поддержку АСИ для масштабирования концепции на федеральном уровне.

В рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» проводился сбор проектов через специализированную крауд-платформу по семи направлениям. По итогам отбора авторы лучших 100 идей представят их в рамках форума «Сильные идеи для бизнеса», который состоится в Сочи на базе парка науки и искусств «Сириус» 11−12 ноября 2020 года. Идеи получат поддержку АСИ.