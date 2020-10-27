Волгоград, , 10:38 — REGNUM Итоги регионального этапа конкурса Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» подвели в Волгоградской области. Из 65 проектов на итоговый форум отправятся 26 идей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Волгоградские стартапы предусматривали развитие экономики, социальной и технологической отраслей. Всего на конкурс было представлено 65 идей. Эксперты отобрали 26 проектов, имеющих наибольший социально-экономический эффект и высокую степень проработки в сферах туризма, образования, информационных технологий и защиты животных.

«Все идеи заслуживают внимания и в перспективе могут быть реализованы на территории Волгоградской области. Авторам инициатив, которые не вышли в финал, мы готовы оказать помощь по доработке и оформлению проектов», — отметила заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

Идеи-лидеры получат консультации региональных экспертных групп АСИ и будут проработаны с партнёрскими вузами. Федеральный этап «Сильные идеи для нового времени» пройдёт в ноябре в Сочи.