Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM В Свердловской области пополняют резерв инфекционных коек в условиях пандемии COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

В ближайшее время койки развернут в шести медицинских учреждениях. Будут задействованы: областной противотуберкулёзный диспансер, ГКБ № 40 (нейрохирургический и хирургический корпуса), центр «Бонум», Институт дерматовенерологии и иммунопатологии, Берёзовская ЦГБ и нефрологический корпус ГКДБ № 9.

Плановых больных перенаправляют в другие медучреждения в соответствии с директивами областного минздрава, уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области провели уже более 2 млн тестов на коронавирус.