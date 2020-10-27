Курган, , 10:31 — REGNUM В Курганской области специалисты экстренных служб, энергетики и сотрудники коммунальных предприятий и дорожники борются с последствиями снежной бури. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Стихия бушевала всю ночь и продолжается до сих пор. На местах работают 82 бригады компании «СУЭНКО», восстанавливающие линии электропередач. В некоторых населённых пунктах региона социальные объекты работают от дизель-генераторов.

«Этой ночью в отдельных районах Челябинской и Курганской областях шел сильный снег, мокрый снег, местами метели, усиление ветра доходило до 25 м/с, местами снежные заносы, зафиксировано установление временного снежного покрова. На автодорогах федерального значения работало 136 единиц снегоуборочной техники», — сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Отмечается, что за ночь было высыпано около 3400 тонн пескосоляной смеси. Дорожная техника непрерывно очищает федеральные и региональные дороги от снежного покрова, который быстро возобновляется в метель.

Синоптики прогнозируют уход циклона к вечеру 27 октября, сообщают в оперштабе Зауралья.