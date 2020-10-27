Лос-Анджелес, США, , 10:29 — REGNUM В сети появился сюжетный трейлер седьмого сезона игры Apex Legends. Его опубликовали 26 октября на официальном YouTube-канале проекта.

В ролике разработчики познакомили геймеров с новой героиней проекта по имени Horizon — она провела последние 87 лет в ловушке чёрной дыры. Сообщается, что помимо персонажа в игре также появится масштабная карта Олимп и транспортное средство «Трезубец».

Напомним, Apex Legends — это популярная «королевская битва» с видом от первого лица. Её релиз состоялся в 2019 году.

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