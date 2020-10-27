Монреаль, Канада, , 10:25 — REGNUM В многопользовательской игре Rainbow Six Siege стартовало праздничное событие под названием Sugar Fright («Сахарный испуг»). Об этом сообщалось 26 октября на YouTube-канале проекта.

Событие продлится до 10 ноября 2020 года. В рамках его проведения все персонажи превратятся в тряпичные куклы, а геймерам станет доступен специальный игровой режим, в котором двум командам оперативников предстоит охотиться за сладостями.

Напомним, Rainbow Six Siege — это многопользовательский тактический шутер, разработанный канадским подразделением компании Ubisoft. Его релиз состоялся в 2015 году.

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