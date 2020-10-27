Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 129 новых инфицированных коронавирусной инфекцией, что на два случая больше, чем было выявлено сутками ранее. Об этом 27 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 10 911 заразившихся, из которых 6318 человек выздоровели, в том числе 63 пациента выписали за последние сутки. За всё время скончались 116 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за предыдущие сутки наибольшее число заражённых в Ленобласти было выявлено в густонаселенных районах, в том числе тех, что расположены вблизи границы Санкт-Петербурга. Так, наихудшая эпидемиологическая ситуация наблюдается во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Приозерском районах, они отмечены как «красная» зона.

В «желтой» зоне находятся Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Сланцевский и Лужский районы. А в «зеленой», наиболее спокойной зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский и Сосновый Бор.

В настоящий момент в Ленобласти развернуто 1275 коек для больных с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Из них 458 свободны, в этом числе 133 реанимационные. За прошедшие сутки в больницы региона были госпитализированы 29 человек, из которых пять с подтвержденным COVID-19 и 24 — с внебольничной пневмонией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти свободны более 62% коек для пациентов с COVID-19