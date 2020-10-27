Андижан, Узбекистан, , 10:22 — REGNUM Массовые беспорядки возникли возле здания областной администрации в узбекистанском Андижане, сообщили 27 октября в пресс-службе хокимията (администрации).

Отмечается, что в сети появилась информация о личных встречах хокима (главы) Андижанской области Шухрата Абдурахманова с населением. В результате у здания администрации скопилась многочисленная группа местных жителей.

Граждан приняли заместители хокима. Они составили список проблем и пообещали подключить к их решению профильные ведомства. В администрации уточнили, что глава региона принимает один раз в месяц.