Тбилиси, , 10:26 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1824 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом 27 октября опубликовали на правительственном сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 32 127 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 12 362 человека победили инфекцию, в том числе 1262 за последние сутки, что является рекордом для страны.

За время пандемии в Грузии умерли 215 человек с диагнозом COVID-19, из них 23 в течение последних суток, что также является самым высоким показателем. В стационаре лечат 3847 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2249. На карантин поместили 3757 человек.

Стоит отметить, что в Грузии 24 октября показатель количества выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом достиг максимума и составил 1941. В течение следующих дней он постоянно снижался. 26 октября сообщили о 1872 новых носителях SARS-CoV-2, выявленных за сутки.

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