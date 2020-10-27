Ставрополь, , 10:38 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье, по данным на утро 27 октября, превысило 20,5 тыс., сообщил у себя в Instagram глава региона Владимир Владимиров. Накануне инфекцию выявили у 187 человек, что стало «рекордным» суточным приростом в крае с начала пандемии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

За вчерашний день на Ставрополье в связи с выздоровлением были сняты с медицинского наблюдения 205 пациентов с COVID-19. Всего в крае к настоящему времени болезнь победили почти 15,1 тыс. человек, или около 73,4% инфицированных.

Накануне на Ставрополье зафиксировали три случая смерти пациентов с COVID-19. Всего в регионе, по официальным данным, скончались 411 человек с коронавирусом, 87 из них умерли с начала октября. Случаи летального исхода в текущем месяце в крае не были зарегистрированы лишь 3 октября.

Читайте также: В Ставрополе горожане жалуются на нехватку лекарств в аптеках