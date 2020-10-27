Воронеж, , 10:20 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 276 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 октября в региональном оперативном штабе. Таким образом, регион снова обновил рекорд по числу новых носителей — сутками ранее сообщалось о 272 заразившихся.

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В статистику смертности включено за минувшие сутки сразу 17 пациентов в диагностированным COVID-19. Выписаны с выздоровлением 400 пациентов.

Всего на 27 октября в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 23 894 человека, выписаны 20 421 пациент с диагнозом, подтверждённым тестом, и 4176 человек с диагнозом, поставленным по результатам компьютерной томографии. Скончались за весь период пандемии в Воронежской области 383 пациента с COVID-19.