Киев, , 10:21 — REGNUM На Украине за минувшие сутки подтвердили 6677 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщил 27 октября специальный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса за сутки от последствий коронавирусной пневмонии в стране скончались 126 человек, выздоровели 2799 пациентов.

Отмечается, что всего за время пандемии на Украине выявили 355 601 случай заражения коронавирусом, 6590 из них оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины рассказали о том, что по инициативе президента страны Владимира Зеленского начаты работы по восстановлению института, который будет заниматься созданием украинских вакцин.

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