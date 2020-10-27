Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге официально подтвердили 721 новый случай заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Эта цифра стала для города новым печальным «рекордом» за всё время пандемии, превысив предыдущий пиковый суточный показатель на шесть случаев.

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По данным федерального оперштаба от 27 октября, с учетом новых данных в Петербурге выявлено 58 236 случаев инфицирования коронавирусом с начала марта 2020 года. Это третий показатель среди регионов страны, после Москвы и Московской области.

Смогли избавиться от этого вируса в Петербурге 36 833 человека, в том числе 403 пациента выписаны за последние сутки. Это самый высокий суточный показатель выписки за последнее время.

Скончались от COVID-19 в Петербурге 3674 человека за всё время пандемии. По уровню смертности от ковида город находится на втором месте в РФ после Москвы.

По данным комздрава Петербурга, более 20 тысяч пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят лечение на дому.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33 424 человека, сообщили 27 октября уже в городском оперштабе. Под медицинским наблюдением в Петербурге с подозрением на коронавирус находятся 3839 человек. Из них 47 размещены в обсерваторе, 2362 — на самоизоляции, 1430 — контактные лица.

Добавим, что за последние сутки в России выявлено 16 550 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 547 774 случаев (+1,1% за сутки) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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