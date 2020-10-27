Петрозаводск, , 10:24 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 98 жителей, инфицированных коронавирусом, что на четыре случая больше, чем было выявлено сутками ранее. Об этом 27 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

В числе новых инфицированных — двое детей, также из 98 носителей у 88 человек есть признаки заболевания COVID-19.

Новых 55 носителей выявлены в Петрозаводске, 13 — в Кемском районе, восемь — в Муезерском районе, шесть в Пряже и четыре в Костомукше. По три новых случая выявлено в Питкяранте, Сегеже и Кондопоге. Еще по одному случаю — в Сортавале, в поселке Ильинский Олонецкого района и в поселке Вялимяки Лахденпохского района.

«В стационарах находятся 326 человек, из них в состоянии средней тяжести — 313 (плюс 12 за сутки), тяжелых — семь, на аппарате ИВЛ — шесть», — утончил Парфенчиков.

Всего с начала пандемии в Карелии было выявлено 6124 зараженных человека, из них 4246 человек выписаны, в том числе 16 — за прошедшие сутки. 47 человек умерли.

«Смертность от COVID — 19 в республике составляет 7,7 случая на 100 тысяч населения, что гораздо ниже, чем в среднем по России — 17,9 случая на 100 тысяч населения», — пояснил глава региона.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализированы 1732 человека, в том числе 19 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 85 человек умерли от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии обязали учащихся школ-интернатов предъявить справку после каникул