Брянск, , 10:13 — REGNUM Агентство социальных инициатив отобрало 11 идей-претендентов для форума «Сильные идеи для нового времени» от Брянской области. Стартапы, предложенные жителями региона, включают в себя проекты от кулинарных курсов и компьютерных игр до создания объекта Юнеско, сообщили ИА REGNUM в Брянском областном Центре оказания услуг «Мой Бизнес».

Обсуждение проектов прошло в бизнес-инкубаторе в рамках видеоконференции, где стартапы получили экспертную оценку. Самым молодым участником стала ученица брянской гимназии №3 — она предложила новую настольную командную игру «Киберполис — прокачай soft skill», которая направлена на развитие навыков кибербезопасности у подростков. Идею оптимизации и управления рисками при организации логистики лекарственных средств предложил генеральный директор ООО «Системы контроля» Сергей Ноздров: его аппаратно-программный комплекс следит за температурой при транспортировке лекарств и позволяет исключить человеческий фактор. Ещё один участник рассказал о возможности создания туристско-рекреационного комплекса «Археолого-исторический музей-заповедник «Достояние поколений» в селе Хотылево Брянской области — его можно развивать на стыке науки и туризма и подать заявку на внесение в список объектов Всемирного наследия Юнеско. Руководитель ЦИСС центра «Мой бизнес» Елена Смольская как эксперт порекомендовала автору идеи организации кулинарных мастер классов для детей с ограниченными возможностями «Вкус общения», встать в реестр социальных предпринимателей и обратиться за компетентной помощью в Центр инноваций социальной сферы, где ей помогут реализовать проект.

«Суть Форума сильных идей Агентства стратегических инициатив в том, чтобы выбрать значимые идеи с матрицей актуальности. Участники и авторы озвученных идей получат экспертную оценку, потом они смогут посетить итоговый Форум и приступить к воплощению своих идей в жизнь. Думаю, что у всех этих идей есть будущее!» — отметил проректор по научной работе БГТУ и представитель агентства стратегических инициатив Виталий Сканцев.

Брянские проекты в ноябре 2020 года будут представлены на итоговом форуме АСИ в Сочи.