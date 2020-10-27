Благовещенск, , 10:10 — REGNUM Около 100 кг марихуаны изъяли сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Амурской области, сообщили 27 октября в центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что на Дальнем Востоке пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков в особо крупных размерах. Во время обысков изъято 5,5 кг гашишного масла, 100 кг марихуаны и 10 кг семян дикорастущей конопли.

Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается в 23 млн рублей. Объем изъятых наркотических средств составил 80 тыс. разовых доз. По данному факту возбуждено уголовное дело. Участники ОПГ заключены под стражу.

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