Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Митрополит Цагерский и Лентехский Грузинской православной церкви (ГПЦ) Стефане (Калаиджишвили) заразился коронавирусом. Об этом 26 октября сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь патриархии ГПЦ Андриа Джагмаидзе.

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"Как сообщил мне сам владыка, у него на интервью на прошлой неделе побывал журналист, у которого на следующий день подтвердился вирус», — написал Джагмаидзе.

Он сообщил, что митрополит Стефане перешел на самоизоляцию и находится в своей резиденции. Симптомы инфекции у него не наблюдаются. Джагмаидзе также подчеркнул, что в течение прошлой недели митрополит не проводил службу и вероятность того, что он мог кого-то заразить, мала.

Стоит отметить, что в православных церквях Грузии не прекратили проведение служб, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации. От посетителей требуют соблюдать социальную дистанцию и находиться в маске.

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