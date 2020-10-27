Москва, , 10:06 — REGNUM Роспотребнадзор рекомендовал регионам ограничить работу баров, клубов и ресторанов с 23:00 до 6:00. Об этом говорится в распоряжении, подписанном главой ведомства Анной Поповой.

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"Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00 часов», — говорится в документе.

Данная мера вступает в силу с 28 октября 2020 года.